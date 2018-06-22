Başkan Sözlü Senegal Büyükelçisi’ni ağırladı

Senegal Büyükelçisi Moustapha Mbacke, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Senegal Büyükelçisi Moustapha Mbacke’yi makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, Senegal ve Adana arasındaki ilişkilerin bir kardeş şehir protokolü ile geliştirilebileceğini ifade etti. Batı Afrika’nın ilham verici ülkesi Senegal Büyükelçisi Mbacke, ülkede tarımsal üretimin yapıldığını bu noktada Adana ile benzerlik gösterdiğini aktardı.Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, Büyükelçi Mbacke’ye dokuma kilim ve Türk mitolojisinin sembollerinden Bozkurt heykeli takdim etti.

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