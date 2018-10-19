Başkan Sözlü Saimbeylili hemşerilerinin kurtuluş sevincine ortak oldu

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinin kurtuluşunun 98’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kaya Kuzucu ve Seher Dilova konser verdi.Saimbeyli’nin kurtuluşunun 98’nci yıl dönümü, Türk Dünyası’nın gür sesi Kaya Kuzucu ve Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Seher Dilova konserleri ile taçlandırıldı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katılmak üzere ilçeye geldi. İlçede konser programı öncesi muhtarlar haftası münasebetiyle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli muhtarları ile bir toplantı düzenlendi. Açılışı yapılan düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, üretken belediyecilik anlayışını Adana’ya Hüseyin Sözlü’nün getirdiğini ifade ederken Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de ilçedeki hizmetleri için Başkan Sözlü’ye teşekkür etti.HEMŞERİLERİNİN KURTULUŞ SEVİNCİNE ORTAK OLDUProgramda son konuşmacı olarak kürsüye bölge muhtarlarının alkışları ile kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, muhtarların demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu ifade ederken kentin sorunlarının çözümü noktasında muhtarların belediye ile halk arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti. Muhtarlarla toplantının ardından esnafları ziyaret ederek konser alanına geçen Başkan Sözlü hemşerileri ile kucaklaştı. Seher Dilova konseri esnasında Dilova’nın daveti üzerine Başkan Sözlü hemşerileri ile birlikte halay çekti. Konser çiçek ve plaket takdimi ile sonlandırıldı.

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