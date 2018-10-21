Başkan Sözlü: Rakiplerimin metodu bizimki gibi delikanlıca olmalı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, mazeretlerin ardına sığınmayan milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile kente hizmet ettiğini belirterek, "Demokratik kültürde elbette yerimize talip olmaları haklarıdır fakat metodları en azından gerçek bir Adanalı gibi, bizimki gibi delikanlıca olmalı" dedi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısının ikinci oturumu Karaisalı'da Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ilçelerinin muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ve çok sayıda muhtar katıldı.

Adana genelinde ve Pozantı, Karaisalı, Aladağ özelinde Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin özeti niteliğinde oluşturulan video gösterimi ile başlayan toplantıda konuşan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay "Hüseyin Sözlü ile birlikte merkez, kırsal ayrımının ortadan kalktığı bir hizmet anlayışı geldi. Pozantı 1954 yılından bu yana böyle bir hizmet görmedi" dedi.

GÜVEN VEREN BİR HEYECAN VE DURUŞUN GAYRETİNDEYİZ

Göreve geldiği günden bu yana kentin sorunlarının çözümü noktasında muhtarlarla sık sık bir araya gelen, Kayseri sınırındaki Tufanbeyli'nin köylerinden Niğde sınırındaki Pozantı'nın yaylalarına da Seyhan'a, Yüreğir'e de adil hizmet sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Hizmetler yapılır ancak ihtiyaçlar sınırsızdır. Sizlere güven veren bir heyecan, bir duruş ve gayretin içerisinde olduk. Yalnızca fiziki alt yapı hizmetleri değil kırsal kalkınmayı sağlamak adına bugüne dek hiç düşünülmemiş hizmetleri hayata geçirdik. Bazı projelerimizin verimliliğimizden dolayı rakiplerimizin gözünü korkuttu. Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte yerimize talip olanlar olacaktır elbet ama metodları en azından gerçek bir Adanalı gibi, bizimki gibi delikanlıca olmalı"diye konuştu.

Toplantının sonunda ev sahibi olarak Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e teslim edilmek üzere Dayılar Mahallesi Muhtarına birer Atatürk portresi takdim edildi.



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