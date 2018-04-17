Başkan Sözlü, Merkez Hal esnafını ziyaret etti

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Merkez Hal esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Esnafın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Hüseyin Sözlü, üretimin bir ibadet kadar değerli olduğunu ifade ederken Çukurova'da alternatif tarım ürünleri yetiştirmenin önemine değindi. Kentin gelişip kalkınmasında tarımın vazgeçilmez olduğunu söyleyen Başkan Sözlü, hal esnafına bol kazançlı, hayırlı işler temennisinde bulundu. Hal esnafı da hizmetleri ve ziyareti için Başkan Sözlü'ye teşekkür etti.

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