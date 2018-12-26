Başkan Sözlü Kozanlı hemşerileriyle

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan ilçesinde hemşerileri ile buluştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan’ın Hacıbeyli Mahallesi’nde cami ve içme suyu hattının açılışını gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı ve Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Ali Tetik’in de bulunduğu, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ve coşkulu karşılaması sonrası konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, “Metropolün bir siyasetçi için çekiciliğine kapılmadan köylerde var olduk, buralara hizmet ettik. Milliyetçisi olduğumuz bu aziz milletin her bir ferdinin kıymetli olduğuna inanarak büyük Türkiye fotoğrafında yoldan ve sudan mahrum yerlerin olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından caminin ve içme suyu hattının açılışı gerçekleştirildi.KOZANLI ÇİFTÇİLERE 7 BİN CEVİZ FİDESİ DESTEĞİHacıbeyli Mahallesi’ndeki buluşmanın ardından Kozan Hayvan Pazarı’nda göreve geldiği günden bu yana çiftçilikle uğraşan hemşerilerine 200 bin adet ceviz, 35 bin adet elma, 12 bin adet kiraz, 1 milyon 500 bin adet çilek, 320 bin adet domates olmak üzere toplamda 250 bin fide dağıtımı yaparak, zirai ilaç desteği veren Hüseyin Sözlü, bu kez de 7 bin ceviz fidesi dağıttı. Esnaf ziyaretide yapan Sözlü burada yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki beş yıl çözüm yılıdır. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonra Kozan için umut olacağız. Kalbi kalaylattım, nefsi yendim, ya Allah Bismillah dedim yola çıktım" dedi.KOZAN MİLLİYETÇİ HAREKET’İN MENBAĞIDIRKozan’ın sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi için Kozan’ın özel ve önemli olduğunu, 1969’da Alparslan Türkeş’in “Ben Kozan Milletvekilim” dediğini hatırlatarak “Hareketimiz için böylesi özel bir yere sahip olan Kozan, milliyetçi ve üretken belediyecilik adına hizmet eden bizler için de özel ve önemlidir. Belediyecilik, kamu hizmetçiliğidir. Milliyetçi ve üretken belediyecilik ise memleketin en ücra köşesinde kalmış vatandaşının sorunlarından haberdar olan, çözüm üreten belediyeciliktir. İşte bu şuur ve bilinçle hem Kozan’da hem de Adana’nın unutulmaya yüz tutan Torosların eteklerindeki ilçelerinde yaşayan hemşerilerimizi refah toplumunun parçası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz kollektif bir ruhla, birlikte yönettiğimiz Adana’yı en merkezi noktasından en ücra köşesine kadar kalkındırmak, refah toplumuna kazandırmak” dedi.

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