Başkan Sözlü Kozan'ı ziyaret etti

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan ilçesi Bulduklu ve Bucak Mahalleri'nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2018'de ne kent merkezinde ne de kırsalda asfaltlanmayan yol bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Sözlü, Toroslar'ın eteklerinde yılların ihmal edilmişliğe rağmen 'vatan, bayrak, devlet' demekten vazgeçmeyen insanların her zaman yanında olduklarını belirtti.ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARETİ İHMAL ETMEDİMahalle ziyaretlerinin ardından 1996 yılında Hakkari Yüksekova'da mayın patlaması sonucu şehit olan Şefik Uçak'ın Kozan Hamamköy'de yaşayan ailesini ziyaret eden Başkan Sözlü, ilçe merkezinde ziyaret ettiği esnaflarla da sohbet etti.

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