Başkan Sözlü: İtfaiye çalışanlarımız özveriyle görevlerini ifa ediyorlar

ADANA,()- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sözlü, "İtfaiye çalışanlarımız özveriyle görevlerini ifa ediyorlar" dedi.

İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret edip Daire Başkanı Fahri Durukan ile bir araya gelen Başkan Sözlü, itfaiye ekiplerinin özveriyle canları pahasına çalıştıklarını ifade ederek, günlerini kutladı. Şube müdürlerinin de katıldığı ziyarette Sözlü, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için hizmet veriyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yalnızca insanların hayatını korumak ve kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda arama kurtarma, deprem, sel gibi doğal afetlerde de önemli görev üstlenmektedir" diye konuştu.



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