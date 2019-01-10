Başkan Sözlü, işçiyi enflasyona ezdirmedi

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, asgari ücretin yüzde 26.05 oranında artışla net 2 bin 20 liraya yükselmesinin ardından belediye ve ASKİ’de taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilerin maaşlarının yeniden düzenlenmesini sağladı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan belediye şirketlerine geçişleri yapılan toplam 9 bin 26 işçinin ücretleri iyileştirildi. Belediyenin iktisadi teşekküllerinde kadrolu olan en düşük işçinin maaşı 2 bin 376 liraya yükseldi.YÜKSEK HAKEM KURULU KARARLARI20 Kasım 2017 tarihli 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesine göre Adana Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron şirketlere bağlı olarak çalışan 6 bin 971 işçi belediye iktisadi teşekküllerinde kadroya alındı. ASKİ’de ise 2 bin 655 taşeron işçi aynı şekilde belediye şirketlerinde kadrolu oldu. KHK hükümlerine göre toplam 9 bin 26 işçi, Yüksek Hakem Kurulu’nca karar bağlanan ve 31 Ekim 2020’ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin hükümlerine tabi oldu. Bu işçilerin ücret zamları ise 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 4 oranında belirlendi.ASGARİ ÜCRET ARTI YÜZDE 4 ZAMAncak 2019 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücretin yüzde 26.05 oranında artışla net 2 bin 20 liraya yükselmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, işçi maaşlarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışıp, kadrosu belediye şirketlerinde olan ve maaşı yeni asgari ücretin altında kalan işçilerin maaşlarında yüzde 30’a varan artışlar sağlandı.EN DÜŞÜK ÜCRETTE 522 LİRALIK ARTIŞMaaşı yeni asgari ücretin altında kalan işçilerin ücreti, net 2 bin 20 liraya çıkartılıp, üzerine yüzde 4 zam ilave edildi. Buna göre Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ve ASKİ’de hizmet veren en düşük işçinin maaşı, yemek ve yakacak ücretiyle birlikte 2 bin 376 liraya yükseldi. Belediye şirketlerinde kadrolu olup da yeni asgari ücretin üzerinde maaş alan işçilere ise yüzde 4 zam yansıtıldı. Yapılan iyileştirmelerle geçen yıla göre en düşük işçi ücretinde 522 lira artış kaydedildi. Başkan Hüseyin Sözlü’nün işçiyi enflasyona ezdirmeyen kararı, özveriyle hizmet veren mesai arkadaşları tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

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