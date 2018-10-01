Başkan Sözlü: Esnafa rağmen değil esnafla birlikte başaracağız

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda fırıncı esnafı ile bir araya geldi. Ekonomideki dalgalanmalarla ilgili fırıncı esnafının taleplerini dinleyen Başkan Sözlü, "Adana’da esnaflarımıza rağmen değil esnaflarımızla birlikte başaracağız" dediBüyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda fırıncı esnafı ile bir araya gelerek, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili artan piyasa fiyatların ekmek fiyatına da yansıması noktasında talepte bulunan fırıncı esnafını dinledi. Başkan Sözlü, "Esnafın, üreticinin olumsuz etkilendiğini yerde Türkiye etkilenir. Fakat Adana esnafının diğer illerden farklı olarak halk için yaptığı fedakarlık olmalı. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza rağmen değil esnafımızla birlikte başaracağız, orta yolda buluşacağız. Ne halkımızı ne de esnafımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

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