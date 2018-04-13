Başkan Sözlü: Devlet Bahçeli Köprüsü'nü söke söke yapacağız

ADANA ,() ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yapımı süren Devlet Bahçeli Köprüsü şantiye alanında incelemelerde bulundu. Başkan Sözlü, köprünün en kısa sürede tamamlanacağını belirterek "Söke söke yapacağız" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye’de belediyenin öz kaynakları ile yapılan en uzun köprü ünvanı bulunan Devlet Bahçeli Köprüsü’nde çalışmaları inceledi. Adana Şehir Hastanesi, Bölge Adliye Mahkemesi, adliye binası, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Şehir Stadyumu, Çukurova Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurum yatırımlarının bölgede oluşturduğu trafik yükünü omuzlayacak olan Devlet Bahçeli Köprüsü şantiye alanını gezen Başkan Sözlü, köprünün söz verilen tarihte tamamlanacağını aktardı.

“KİMSE ÇARESİZ KALACAĞIMIZ HAYALİ İLE PROJE ÜRETMESİN”

İnceleme sırasında konuşan Başkan Sözlü, “Montajımız tamamlanıyor, hızla ilerliyor. Bu köprüyü milliyetçi ve üretken belediyeciliğin azmi, kararlılığı ile söke söke bitireceğiz. Kimse Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çaresiz kalacağı hayali ile proje üretmesin. Bizde bu yürek, inanç, iman var. Vatan toprakları hizmetlerimizle kıymetlenecek. Köprümüzü zamanında açacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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