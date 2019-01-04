Başkan Sözlü'den 5 Ocak mesajı

ADANA,() - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.

Sözlü'nün mesajı şöyle:

"Yenilmez ve mağlup edilemez büyük Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde Adana, önemli ve özel bir yere sahiptir. Atatürk’e bağımsızlık mücadelesinden 8 ay önce kurtuluş ilhamını veren, O’nu ilk besleyen şehir olan Adana, Cumhuriyeti temellendiren, büyük kahramanlıkların destanını yazan şehirdir. 5 Ocak Adanalıların dimdik duruşunun destansı gösterişinin günüdür. 5 Ocak, gücünü sömürgecilikten alan Fransız işgalcilerine ve onların yerli müttefiki olan bir devlet kurma vaadiyle aldattıklarını Ermenilere karşı onurlu duruşumuzun adıdır. 5 Ocak, Birinci Dünya Savaşı esnasında yenilmiş sayılan bir milletin yok edilmek, tarihten silinmek istenişi karşısında aziz milletimizin milli mücadele, bağımsızlık ruhuyla düşmanı boğduğunun sembolüdür. Adanalılar; en zor şartlarda, yokluk ve darlık içindeki hallerde bile bu milletin fertlerinin neleri başarabileceğini göstermiştir. Dün harici düşmanların, dahildeki işbirlikçi hainlerin oyunlarını, tuzaklarını bozan Adanalılar, bugün de aynı bilinç içinde birlik ve beraberliklerini korumaya, kardeşliklerini yaşatmaya azmetmişlerdir. Dün zillete boyun eğmeyen bu milletin evlatları, bugün de zillete geçit vermeyeceklerdir. Beş yıllık görev süremizde Atatürk’e kurtuluş ilhamı veren şehrimizde, kırk yılda yapılamayanları yapmış, hayal edilemeyen hizmetleri milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Milli Mücadele Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Adana’da tarih yazan Kara Fatma, İbo Osman, Sinanpaşa, Şeyh Cemil Nardalı, Gani Girici, Gizik Duran, Ahmet Remzi Yüreğir ve daha nice kahramanları rahmetle, minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı emaneti sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyor, bütün Adanalı hemşerilerimin Kurtuluş Bayramını kutluyorum."

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