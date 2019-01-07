Başkan Sözlü: Birlikte başaracağız

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Hacı Bektaşi Veli Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Dernek Başkanı Kemal Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çağdaş toplumların inanç, kimlik ayrımı gibi konuları aştıklarını ifade ederken, "Benzerliklerimiz farklılıklarımızdan daha fazla. Kendi yaş grubumuzdaki insanlarla aramızdaki fark emin olun ki evimizde kendi çocuklarımızla olan farkımızdan fazla değil. Cumhuriyet nimetinden nimetlenmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkan bir kardeşinizim. Bu coğrafyaya, bu coğrafyanın insanına olan inancımız hizmet etmek için yeterli bir sebep" dedi.

EN ÜCRA KÖŞEDEKİ VATANDAŞIMIZDAN DA HABERDARIZ

Adana’da birleştiren, kucaklayan, en ücra köşedeki vatandaşının dahi sorunlarından haberdar olan milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla kente hizmet ettiklerini aktaran Başkan Sözlü, "Hemşerilerimin gönlü rahat olsun. Birlikte başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dernek Başkanı Kemal Çelik de ziyaretleri için Başkan Sözlü’ye teşekkür etti.

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