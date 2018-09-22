Başkan Sözlü, Alevi Bektaşi hemşerilerinin iftar sofrasında

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Alevi Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Derneği’nin düzenlediği Muharrem ayı orucu iftarına katıldı.Adana’da yaşayan hemşerilerinin refah toplumunun bir parçası olması ve yaşadıkları yerden haz duymalarını arzulayan Başkan Hüseyin Sözlü, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi hemşerilerinin iftar sofrasına misafir oldu. Her yıl Nevşehir’de düzenlenen Hacı Bektaşi Veli etkinliklerine hemşerilerinin katılması için destek veren ve kendisi de bizzat orada bulunan Başkan Sözlü, iftarın ardından yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet’in kurucu ilkelerine sadık bir belediye başkanı olarak hemşerilerimin yaşadıkları yerde inançlarını yaşayabilmelerini arzuluyorum” dedi.

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