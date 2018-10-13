Başkan Sözlü Aladağ’da hemşerileri ile bir arada

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile birlikte Aladağ’ın Posyağbasan, Kıcak ve Büyüksofulu Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, çilek fidesi desteği verdiği bahçeyi inceledi, Aladağlı şehitlerimiz Adem Oğuz ve Arif Mamış’ın evlerini ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Torosların eteklerinde hemşerileri ile buluşmaya devam ediyor. Haftanın son mesai gününde Aladağ’ın Posyağbasan, Kıcak ve Büyüksofulu Mahallelerinde hemşerileri ile bir araya gelen Başkan Sözlü, Torosların başı dik insanlarına hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, küçükbaş hayvanların ve çocukların cıvıltılarının var olduğu köylerin yaşayan köyler olduğunu belirtti. Köylerde yaşamın devam etmesi gerektiğinin önemine değinen Başkan Hüseyin Sözlü, kırsalda yerinde kalkınma noktasında Toroslar’dan başlayarak tüm Türkiye’yi kapsayacak bir proje geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünü ve bu düşüncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle de paylaştığını ifade etti. Kıcak Mahallesi’nde kırsalda yerinde kalkınmayı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında binlerce çilek fidesi verdiği çilek bahçesini ziyaret eden Başkan Sözlü, yetişen çileğin tadına baktı.

ŞEHİTLERİN AİLELERİNİ İHMAL ETMEDİ

Ziyaretlerin devamında ise Başkan Sözlü, İstanbul’da Beşiktaş maçı ardına yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polis Adem Oğuz ve Şırnak Cudi Dağında şehit olan polis Arif Mamış’ın ailelerini ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

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