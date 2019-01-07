Başkan Sözlü: Adana'mızın tüm sorunlarını çözüyoruz

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükdikili, Karakuyu, Kuyucular, Zeytinli ve Gerdan mahallelerini ziyaret etti

Merkez Seyhan İlçesi'nin Tarsus sınırındaki mahallelerinde hemşerileri ile buluşan Başkan Sözlü, Adana'da sorunlara köklü çözümler ürettiklerini, ikinci beş yıllık hizmet süreçlerinde de bu hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. Büyükdikili, Karakuyu, Kuyucular, Gerdan ve Zeytinli mahallelerinde kahvehaneleri ziyaret eden Başkan Sözlü, buralarda yaptığı konuşmalarda Adana'da planlamada ve imarda alt yapıyı tamamlamadıktan sonra uygulamaya geçirilen ulaşım projelerinin çözüm oluşturmayacağını bu sebeple Adana Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle imar alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

“YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYAYI KIYMETLENDİRİYORUZ”

Adana'da yeni imar alanları açmadıklarını aktaran Başkan Sözlü, on iki yeni bulvarı kente kazandırdıklarını belirtirken “Kör yolları sonsuz hale getiriyoruz. Şehrin gelecek yüz yılını planlamak noktasında gayret sarf ediyoruz. İkinci beş yıllık görev süremizde de hizmetlerimiz aynı özveri ile devam edecek” dedi. Aşağı Seyhan ve Yüreğir düzeltilmediği, yenilenmediği müddetçe Adana'nın değişmeyeceğini söyleyen Başkan Sözlü, “Bu coğrafyada yaşamak için hep bedel ödüyoruz. Üzerimize düşen yaşadığımız coğrafyayı eserlerimizle kıymetlendirmek, Adanalı hemşerilerimizi refah toplumunun parçası haline getirmektir” dedi.

Başkan Sözlü gittiği kahvehanelerden hemşerilerinin tezahüratları ve alkışlarıyla uğurlandı.

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