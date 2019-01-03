Başkan Sözlü: Adana itfaiyesinin teçhizatı tam, çalışanları fedakar

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İtfaiye Daire Başkanlığında mesai arkadaşları ile kahvaltı yaptı.

Düzenlenen kahvaltıda konuşan İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan, 2014’ten bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi’nin teçhizat ve ekipman olarak güçlendirildiğini, tedbirlerini arttırdığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gözü kara ve çalışkan itfaiyecileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sözlü, "Zor ve çetin şartlarda, disiplin gerektiren bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda gösterdiğiniz fedakarlıklara teşekkür ederim” dedi.

“ALADAĞ YANGINI YÜREKLERİMİZİ YAKTI”

Çukurova’nın merkezinde, Torosların eteklerinde 15 ilçede görev ifa eden itfaiyecilerin takdiri hak ettiğini belirten Başkan Sözlü, “Adana itfaiyesi göreve geldiğimizden bu yana hem fiziki manada hem de çalışma şartları iyileştirilmiştir. İtfaiyecilik geçmişine baktığımızda acı hikayeler de eklendi. Aladağ gibi büyük bir yangın yüreklerimizi acıttı. Çağdaş bir toplumun çağdaş itfaiyesi insan canının güvenliğini arttırmıştır. İtfaiyecilik fedakarlıktır” dedi.



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