Başkan Sözlü, Adana Emniyet Müdürünü ziyaret etti

ADANA()-ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, görevine yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Emniyet Müdürü Aktaş'a yeni görevinde başarılar diledi. Sözlü, “Allah bu görevinizde muvaffakiyetler versin, Adana’da sizleri görmek ve beraber görev yapacak olmak bizleri mutlu ediyor. Allah hayırlı görevler nasip etsin” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise Başkan Hüseyin Sözlü ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Aktaş, emniyet ve belediye hizmetlerinin çoğunlukla ortak noktada birleştiğini, ortak çözüm ile güven ve huzur adına yürütülecek her türlü projede Emniyet Teşkilatı olarak yer almaktan her zaman mutluluk duyacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI