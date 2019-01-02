Başkan Sözen yılı huzurevinde karşıladı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen yeni yılı huzurevindeki büyüklerle karşıladı. Ailesiyle birlikte yeni yılda huzurevini ziyaret eden Başkan Sözen, büyüklerin ellerinden öperek yılbaşı hediyelerini takdim etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, çocukları İbrahim ve İrem Sözen ile birlikte yeni yıla Manavgat Belediyesi Huzurevi'ndeki büyüklerle birlikte girdi. Koca çınarları yılbaşında yalnız bırakmayan Sözen ailesi, büyüklerin ellerini öperek, yeni yıl hediyelerini takdim etti. Huzurevindeki büyükler ise Başkan Sözen'e kendi hazırladıkları rölyef tabloyu hediye etti.

Başkan Sözen ve ailesiyle hoşça vakit geçiren huzurevi sakinleri, gerçekleştirilen organizasyondan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Gecenin sonlarına doğru büyükler oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Eğlence ve ikramlarla devam eden gecede yeni yıla hep birlikte girildi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Yeni yıla Manavgat Belediyesi Huzurevi'mizdeki büyüklerimizi, ailece ziyaret ederek girmenin mutluluğunu yaşadık. Büyüklerimizin ellerini öptük, onların bizim için hazırladıkları hediyeleri büyük sevinçle aldık. Manavgat Belediyesi Huzurevi'mizdeki koca çınarlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyor, yeni yıllarını en içten dileklerimle tekrar kutluyorum. Onlar bizim başımızın taçları ve iyi ki varlar" dedi.

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