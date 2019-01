Başkan Sözen vatandaşla buluştu

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen 'Halkla Buluşma Gezileri'ni sürdürdü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 'Halkla Buluşma Gezileri' kapsamında bugüne kadar Odaönü, Boztepe, Karakaya, Perakende, Denizkent, Denizyaka, Örenşehir, Yalçıdibi, Çenger, Dolbazlar, Şişeler, Yeniköy, Çavuşköy, Uzunlar, Sırtköy, Salur ve Evrenleryavşı, Kadılar, Halitağalar ve Namaras, Yaylaalan, Tilkiler, Bucakşeyhler, Mahrumçalı, Gebece, Tepeköy, Yukarı Işıklar, Dikmen, Güzelyalı, Değirmenli, Saraçlı, Sığırcılar, Tabaklı, Belenobası, Taşkesiği, Ahmetler, Gençler olmak üzere toplam 37 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Şükrü Sözen, her gittiği mahallede halkın büyük sevgisinin yanında davul zurna, havai fişek gösterisi ve çiçeklerle karşılandı.

'ÇALIŞTIK, YENİDEN TALİBİZ'

Mahalle gezilerinde içten, sıcak ilgi ve destekle karşılaşmasının kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Başkan Şükrü Sözen, vatandaşlara yürekten teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, Manavgat'ta büyük hizmetlere imza attıklarını belirterek, bu cesaretle yeniden bir 5 yıl daha göreve talip olduğunu vurguladı. Sözen, "10 yılda Manavgat'ta büyük hizmetler gerçekleştirdik. Ancak yine de yarım kalan işlerimiz var. Çalıştığımız kanaatindeyim. Bir 5 yıl daha görev yaparak bu hizmetlerimizi daha ileriye taşıyabiliriz" dedi.

'ZORLUKLAR BİZİ GÜÇLENDİRDİ'

Manavgat'ta görev yapmanın kolay olmadığını kaydeden Başkan Sözen, "Manavgat'ta 5 yıl neticesinde dev projeleri hayata geçirdik. Zor günlerimiz de oldu. İlk dönemde bize çamur atmaya kalkanlar sizlerin sahiplenmesiyle hüsrana uğradı. Bu bizim azmimizi tetikledi ve Manavgat'ta dev işleri neticeye götürdük. İkinci dönemde de bu azimle çalışmaya devam ettik. Biz halkımızın mutluluğundan haz alarak kendimizi yetiştirdik. İkinci hizmet dilimimiz de zor geçti. Birçok meşakkatle karşılaştık. Yaşadığı zorluklar insanı güçlendirirmiş. Biz güçlendik. Büyükşehir Yasası'nın gölgesinde 50 ilden büyük bir Manavgat'ta hizmet etmek çok zordu. Ama yine sizlerin sahiplenmesiyle sizlerin coşkusunu yanımızda hissedeceğimizi bilerek çalıştık, tırmaladık. Bugün yine o heyecanla karşınızdayız" diye konuştu.

'AZ GELİRLE ÇOK HİZMET YAPTIK'

Az gelirle çok hizmet yaptıklarını anlatan Başkan Sözen, şöyle dedi:

"O inançlı çalışmanın neticesinde az gelirle Manavgat'ta kültür hizmetleri arttı, gençlik hizmetleri arttı. Manavgat'ımızda pazar yerimiz, meydanlarımız, otoparklarımız, Side'de hizmet binamız var, huzurevimiz var, kız yurdumuz var, erkek yurdumuz var, kreşlerimiz var, stadyumumuz var, engelli hizmetlerimiz var, evde bakım hizmetlerimiz var. Asfalt plent tesisimiz var. Çağdaş bir kent, çağdaş bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu projelerin her birini Manavgat Belediye'mizin öz kaynaklarıyla başardık. Hayallerimiz çok büyük. Hayallerimizi kısıtlı kılarsak, araştırmayı bırakırsak yerimizde sayarız. Çünkü Manavgat'ımız da büyük. Büyük bir kentte hizmet vermek çok kolay değil. Bunu buradan duyması gerekenlere hatırlatmak isterim. Böyle bir kentte hizmet vermeniz gereken bir kentte heyecanınız, azminiz, kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Manavgat Belediyesi'ni herkes 'Ben de yönetirim' diyebilirim. Ama herkesin kendini sorgulaması gerekir. Biz kendimizi yetiştirdik, kendimizi sorguladık, zorlukların nasıl aşılacağını öğrenerek gelen bir kardeşiniz olarak bir dönem daha sizlere hizmet etmek için sizlerden olur talep ediyorum."

'DERSİMİZE DE ÇALIŞTIK'

Önceki dönemde Büyükşehir Yasası'nın zorluklarını anlatmaya çalıştığını, bu yasanın yetki karmaşasına yol açacağını ve cezalandırma mekanizmasına dönüşeceğini ifade etmeye çalıştığını kaydeden Başkan Sözen, "Ama dersimize de çalıştık. Bu yasanın olumlu neticeler getirmeyeceğini düşünerek o gündür, bu gündür çalışıyoruz ve zorlukları aşmaya çalışıyoruz. O gün söylediklerimizin her biri çıktı. O gün caddelerimiz, değerlerimiz elden giderken, toplumun önüne çıktık, feryat figan ettik. O gün gelir kaynaklarımızı ellerinde dosyalarla Antalya'ya götürenler yarın karşınıza gelecek. O gelen kişilere de sorun, belediyeyi nasıl yöneteceksiniz diye sorun. O gün bizi sessiz sedasız seyredenler bu gün siyaset sahnesine çıkacak. Tüm bu art niyetli yapılara rağmen kendimizi kurguladık. Kendi programlarımızı ekonomik gelir kalemlerimizi yarattık. Kendi imkanlarımızla Manavgat'ımıza hizmet vermeye başladık. O gündür bugündür Türkiye'nin gıpta ile baktığı projeler neticeye gitti" dedi.

'ŞİMDİ SORGUN ÇAMLIĞIMIZ PAZARLANIYOR'

Her farklı düşünceden insana bir kat daha fazla eğildiğini, kimseyi siyasi görüşüne göre cezalandırma haddini kendisinde asla bulmadığını aktaran Başkan Sözen, şöyle dedi:

"Ama bize insaflı davranmadılar. Kaynakları adil olarak paylaştırmadılar. Ama iddiamız oydu ki Manavgat Belediyesi her şartta ayakta kalır, bu gemi yüzer ve limana varır demiştik. Çok şükür ki o gemi seçim limanına yanaştı. Şimdi hesap vermesi gerekenler toplumu gözden çıkaranlardır. Manavgat'ta yaşayan insanlarımız şunun farkında. Yarın buraya gelip, 'Ben Manavgat Belediyesini yönetmeye talibim' diyenlere mutlaka şu soruyu soracaklar. Manavgat'ın bunca yatırımı dururken, köylerimizde, mahallelerde kanalizasyon, yağmur suyu hatları, içme suyu hatları dururken, asfalt ihtiyaçları dururken, ne işe yaradığını hala bilemediğimiz ucube üst geçitlerin, Türkbeleni'nin, Sorgun çamlığının hesabını mutlaka soracaklar. Bugün Manavgat'a üniversite alanına cezaevi yapanlar, Manavgatlı'ya kayıtsız kalıp gülenler, bugün bu toplum için sorumluluk isteyecek. Şimdi Sorgun çamlığımız pazarlanıyor. 3 parselini Turizm Bakanlığı tahsisi yaptı, ihalesini yaptı, Orman Bakanlığı da ağaçları kesiyor. Ama en kolayına kaçıyorlar. 'Şükrü Sözen yaptı' diyorlar. Türkbeleni'nin tahsisini bize vermediler, 6 ay sonra yandı, arkasından da 40 trilyon lira harcayarak ucube yapılar yaptılar. Kafanızı döndürün Aksu'daki Expo'ya bakın. Expo'nun parasıyla 2 katrilyon lirayla Antalya ihya olurdu. Bunların hesabını sorma yorumlama zamanıdır. İttifak diyenler, iktidarla buluşalım diyenlere, Manavgat'ın önünü kesenlere hesap sorma zamanıdır."

'DUANIZA İHTİYACIMIZ VAR'

Sözen, ziyaretlerinde vatandaşlardan dua da istedi. Sözen, "Bir şeye ihtiyacımız var. Sizlerin duanıza, sahiplenmenize ihtiyacımız var. Bir dönem daha sizin oğlunuz, kardeşiniz olarak, eksiklerinizi katmer katmer tamamlamak isteyen bir kardeşiniz olarak bu görevin devamını istiyorum. Bu görevin bedeli varsa o bedeli de çektim. Ama içimdeki heyecan, hırs, çalışma azmi kaybolmadan bir dönem daha sizlere hizmet heyecanı hissediyorum. Hele hele kentimize üniversite yapamayanlar, yaptıkları cezaeviyle övünecek. Cezaevini Manavgat'ımıza istemiyoruz" dedi.

