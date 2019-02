Başkan Sözen vatandaşla buluştu

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Beydiğin, Kızıldağ ve Çardak mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, 'Halkla Buluşma Gezileri' kapsamında dün de Beydiğin, Kızıldağ ve Çardak mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi. Başkan Sözen her gittiği mahallede kadınlar, gençler, mahalle büyükleri ve çocuklar tarafından karşılandı. Başkan Şükrü Sözen'e eşi Hatice Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, seçim komitesi üyeleri eşlik ederken, mahalle muhtarları da gelen heyeti ağırladı.

Başkan Şükrü Sözen, her gittiği mahallede yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken, geçmişte Manavgat için hiçbir kavga vermemiş olanların, değerlere sahip çıkmayanların, belediyecilikten anlamayanların yönetmeye talip olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

'ANLATACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR'

Belediyenin gelir kalemlerinin elinden alındığını dile getiren Sözen, "Manavgat Belediye'mizin gelir kalemleri Büyükşehir Yasası ile birlikte elimizden bir bir gitti. Bu olaylar yaşanırken biz bunun kavgasını çok verdik. Zamanında biz, 'Bu gelirleri Antalya'ya bağladığınız zaman belediye güçsüz kalır, toplumu cezalandırırsınız' dedik. O gün ben destek isterken, bu gelir kalemlerini Antalya'ya götürenler, 'Ben Manavgat Belediyesi'ni yönetirim' diye yola çıkanlardır. 5 yıldır gönlümde bunların notu var. Günü geldiğinde topluma anlatacağım dediğim notlar var. Anlatacağımız daha çok şey var" dedi.

'BU İŞLER YETENEK, BECERİ ve ÖZVERİ İŞİDİR'

Manavgat Belediyesi'nin dev bir havzaya hizmet verdiğini dile getiren Sözen, "Manavgat Belediyesi sıradan bir belediye değil. 2200 çalışanı var. Yüzlerce aracı var makine parkında sabah hareket eden. Bütün mahallelere hizmet götürüyor. Sadece çalışan işçi maaşları 6 trilyon. Ve aylık ödediği yatırımlara yönelik 25 trilyon lira. Herkes bu çarkı döndürebilir mi? Herkes bu kayığı yüzdürebilir mi? Dev bir kent var. Türkiye'nin en büyük turizm potansiyeli olan bir yer. Her 'Ben de varım' diyen layık olduğu hizmeti götürebilir mi? Bu işler yetenek işidir. Bu işler beceri, özveri işidir. Bu işler kendini eğitme işidir. Bu işleri düşünüyorsan kendini yetiştireceksin. Saatlerce size belediyecilik ve yatırımlarımızı anlatabilirim. İşi gücü sadece kaldırımda gezmek olan insanların bu çarkı çeviremeyeceğine inanıyorum. Toplumun kaybedecek bir günü bile yok. Köylerini, mahallelerini bilmen lazım. Sokaklarını bilmen lazım. İnsanların derdini tasasını bilmen lazım. Yerine göre bedeller ödemen lazım bu toplum için" diye konuştu.

