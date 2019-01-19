Başkan Sözen vatandaşın sorunlarını iletti

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Manavgat İşletme Müdürü Yasin Topal'ı ziyaret ederek, vatandaşın sorunlarını iletti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 'Halkla Buluşma' gezileri kapsamında son 1 ayda 30 kırsal mahalleyi ziyaret ederken, en çok elektrik kesintilerinden dert yanan vatandaşın sorunlarını aktarmak amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Manavgat İşletme Müdürü Yasin Topal'ı ziyaret etti. Başkan Sözen ve Müdür Yasin Topal, sorunlarla ilgili karşılıklı istişarede bulundu.

Müdür Topal, Sözen'e önümüzdeki süreçte sorunların giderilmesi için kurum olarak çözümler üretileceğini söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir devam ettirdiğimiz 'Halkla Buluşma' gezilerimizde, vatandaşlarımız çeşitli konulardaki isteklerini bize bildirmekte, biz de üzerimizdeki sorumluluk gereği, her bir talebi büyük bir titizlikle değerlendirmekteyiz. Bugüne kadar ulaştığımız 30'u aşkın mahallemizdeki vatandaşlarımız, elektrik kesintileriyle ilgili sorunları da tarafımıza bildirmiştir. Biz de yaşanan elektrik kesintilerinin Manavgat Belediye'mizin sorumluluğunda olmadığını, bu konuda halkımızın görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili bilgi karmaşası yaşadığını dile getirdik. Belediyemizin, elektrik konusunda herhangi bir yaptırımı olmadığını vurguladık. Bu arada vatandaşlarımızın ilgili kurumla görüşmemiz isteğini de geri çevirmedik. Bu amaçla makamında ziyaret ettiğimiz Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Manavgat İşletme Müdürü Sayın Yasin Topal, bizi nazikçe ağırladı. Manavgat'ımız için emek verdiğine inandığım Sayın Topal, bize her bir bölgemizdeki sıkıntılardan bilgisi olduğunu, sorunların anlık çözümü için kurum olarak üstün çaba harcadıklarını aktardı. Topal ayrıca önümüzdeki süreçte, ileriye yönelik çözümler üretileceğini Manavgat halkımıza iletmemiz konusunda ricada bulundu. Manavgat Belediye Başkanı olarak Sayın Topal'ın, sorunların çözümünün takipçisi olacağına inanıyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum."

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