Başkan Sözen öğrencilerle buluştu

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Turizm Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek, söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, öğretim görevlileri ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ile Rekreasyon Yönetimi bölümlerinden öğrencileri katıldı.

Başkan Sözen, "Eğitim sağlıklı bir şekilde götürüldüğü zaman ve her alanda sorumluluk alabilecek gençler yetiştirildiği zaman muasır medeniyetler seviyesine yükselebiliriz. Gençlik iyi yetiştirilmeli, sorumluluk alabilmeli, gençlere yetki verilmeli. Dünya genelinde şu an 28- 30 yaşında şirket yöneticileri olduğunu biliyoruz. Bunlar bizlere örnek olmalı. Tüm bunlar yine kıymetli eğitmenlerimiz vesilesiyle olacaktır. Siz değerli öğrencilerimiz bizler için çok önemlisiniz, ilçeye artı bir değer katıyor ve heyecan veriyorsunuz. Belediyecilik keyifli ama bir o kadar da zor bir görev. Ben sizlere bir şeyler başarmış olmanın hazzını tavsiye ediyorum. Meslekte bir yerlere gelmek, mesleğini başarı ile icra etmek de halka hizmettir. Siz pırıl pırıl gençlerin en iyi yerlere geleceğine eminim. Manavgat'ın öğrenci kenti olması en büyük hayalim ve bunun için elimizden gelenin en iyisi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖĞRENCİLER SORDU, BAŞKAN SÖZEN YANITLADI

Başkan Şükrü Sözen'in konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. Öğrenciler spor imkanları, öğrenci meclisi kurulması, bisiklet sayılarının arttırılması, ulaşım, etkinlikler gibi birçok soruyu Başkan Sözen'e yöneltti. Başkan Sözen ise tüm sorularla yakından ilgilenerek ve not alarak öğrencilere destek sözü verdi. Birçok öğrenciye birebir görüşme için randevu veren Başkan Sözen, sorunlarını dile getiren öğrencilere yürekten teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERE KİTAP ARMAĞANI

Söyleşi sonunda MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Başkan Sözen'e teşekkür çiçeği takdim etti. Çıkışta öğrencilere Manavgat Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinden biri olan 'Yıldızların Altında Manavgat' öykü kitabı hediye edildi. Öğrenciler Başkan Sözen ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLI