Başkan Sözen ödülünü Kılıçdaroğlu'ndan aldı

MANAVGAT, () - ANKARA'da Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'ncisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri'nde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 'Toros Kadınları' projesiyle ödüllendirildi. Başkan Sözen ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı.

SODEM tarafından Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Yerel Yönetim Ödülleri' törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve aralarında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de olduğu ödül alan belediyelerin CHP'li başkanları hazır bulundu.

'TOROS KADINLARI'NA ÖDÜL

Manavgat Belediyesi tarafından 1 yıldır düzenlenen Toros Kadınları Projesi, SODEM tarafından sosyal projeler kategorisinde ödüle layık görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçici kurul tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülen Toros Kadınları Projesi dolayısıyla Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e plaket verdi.

Başkan Sözen, "Kentimizde kadınlara yönelik projeleri çok önemsiyoruz. O projelerden biri olan Toros Kadınları Projemizle bu ödüle layık görülmek beni ayrıca mutlu etti. Projemizde emeği geçen tüm kadınlarımız ile belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu ödülü onlar adına alıyorum. Bizleri bu ödüle layık gören herkese ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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