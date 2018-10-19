Başkan Sözen muhtarları ağırladı

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 106 mahalle muhtarını ağırladı. Başkan Sözen, muhtarlara Manavgat fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Manavgat'ta Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar daha sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i makamında ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aydınevler Mahallesi Muhtarı Tahsin Yılmaz, “Bu özel günümüzde bizleri ağırladığınız ve çalışmalarımızda bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

BAŞKAN SÖZEN'DEN HEDİYE

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Sizler demokrasinin temel yapı taşları ve vatandaşı temsil noktasında en önemli noktadasınız. Bizler de elimizden geldiğince sizlerle işbirliği içerisinde hareket ediyor ve sizler sayesinde vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımıza başarılı çalışmalarının devamını diliyorum ve muhtarlar gününü kutluyorum" diye konuştu.

Toplantı sonunda ise Başkan Sözen tarafından 106 mahalle muhtarlarına Manavgat'ın havadan çekilmiş fotoğrafının yer aldığı tablolar hediye edildi.

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