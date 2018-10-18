Başkan Sözen Manavgat Kart'ı tanıttı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent halkının belediye hizmetlerinden daha kolay ve ucuz bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Manavgat Kart'ı tanıttı.

Kent halkının Manavgat Belediyesi'nin hizmetlerinden daha kolay ve ucuz şekilde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen Manavgat Kart ile ilgili düzenlenen basın toplantısına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Başkan Sözen, gazetecileri tek tek karşıladıktan sonra toplantıya geçildi.

'VATANDAŞIMIZA KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLADIK'

Başkan Şükrü Sözen, "Göreve geldiğimizden beri vatandaşlarımıza dokunabilmeyi, kentimize artı değer katabilmeyi ve bu yönde projeleri hayata geçirmeyi hedefledik. Geçen dönemimizde daha çok kentin fiziki anlamda revize edilmesi için çalıştık. Bu dönem ise geçen dönemden kalan eksiklerimizi tamamlamak için çalışmaların yanı sıra sosyal, vatandaşlarla iç içe olan, kadın, genç, çocuk, engelsiz vatandaşlar için projelerimizle ciddi anlamda yol kat ettik. Geçen günlerde Toros Kadınları Projemizle ilgili SODEM'in bizlere layık gördüğü ödülümüzü almaya gittik. Çok mutlu olduğumuz ve gurur duyduğumuz bir olaydı. Bugün de Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor P4projemiz kapsamında 5 mahallemizden gelen kadınlarımız ile birlikteydik. Kırsal mahallelerimizde yaşayan kadınlarımızın bir gün de olsa hayatın telaşından uzaklaşması ve onların hayır duası, bizler için çok önemli ve mutluluk verici. Projemiz kapsamında bu zamana kadar 5 bine yakın kadınımızı gezdirdik ve gezdirmeye devam ediyoruz. Manavgat Kart Projemiz de bu projelerimizden biri. Vatandaşlarımızın bu dönemde ekonomilerine nasıl katkı yapabiliriz diye düşündük ve belediyemize ait plajlar, kent müzesi ve Manavgat Şelalesi gibi tesislerden 1 TL'ye yararlanabilecekleri bir kart projesi ürettik. Vatandaşımız bugün ekmeğe yapılan zammın tedirginliğini yaşarken bu katkı benim ölçeğimde önemli bir katkıdır. Tabii gönül isterdi ki ücretsiz yapabilelim ama kamu zararı adı altında bir yasal zorunluluk oluşacağı için 1 TL gibi sembolik bir rakam belirlemek zorunda kaldık. Hedefimiz bu projemizi daha da geliştirebilmek. Projemizi ilk olarak sizlere verdiğimiz önem ve değerden dolayı sizlerle paylaşmak istedik. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Başkan Sözen'in konuşmasının ardından 1 numaralı kart kendisine takdim edildi. Toplantıya katılan basın mensuplarının kartları da tek tek teslim edildi. Toplantı kart takdiminin ardından sohbet şeklinde devam etti.

MANAVGAT KART NEDİR VE NASIL YARARLANILIR?

Manavgat Kart Projesi kapsamında, şu an şezlong kiralama ücreti 5 TL olan Evrenseki, Sorgun Çamiçi ve Boğaz Otel plajı, girişi 5 TL olan Kent Müzesi ve girişi 6 TL olan Manavgat Şelalesi'nden kart sahibi olan vatandaşlar 1 TL'ye yaralanabilecek. Manavgat Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yıl boyunca yaralanabilecekleri kartı 10 TL karşılığında Manavgat köprüsü altı MANBİS ofisinden, Manavgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ve Manavgat Şelalesi girişinden ikametgah ve kimlik fotokopisiyle alabilecek. Manavgat Kart sisteminden, 18 yaşından küçük çocuklar, şehit yakınları ve gaziler ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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