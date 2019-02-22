Başkan Sözen'in seçim çalışmaları

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 'Halkla Buluşma' çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Demokrasi Bulvarı, Hasan Fehmi Boztepe, Remzi Güven, Şelale, Tugayoğlu, Hastane, Zübeyde Hanım, İbrahim Sözen, Antalya ve Hisar caddelerinde esnafı ziyaret etti. Başkan Şükrü Sözen'e ziyaretlerinde ve Millet İttifakı belediye meclis üyesi adayları ile seçim komitesi üyeleri de eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, dilek, istek ve şikayetleri dinleyen Başkan Sözen, bazı sorunların ise hemen çözümünü sağladı. Başkan Sözen, esnafın talebi üzerine Şelale Caddesi'nin asfaltını da yeniletti.

BİZ GÜÇLÜ BİR EKİBİZ

Başkan Şükrü Sözen, 19 Şubat'ta Kıraç konseriyle hizmete açılan yeni Kent Meydanı'nda, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Sözen, “Bundan sonraki çalışmalarımıza yeni meclis üyesi adaylarımızla, uyumlu bir şekilde devam edeceğiz. Bütün adaylarımızın her biri birbirinden değerli, toplum içinde sayılan, sevilen, kabul gören kişiler. Önümüzdeki süreçte kendileriyle çalışma imkanı yakaladığım için son derece memnunum. Biz güçlü ve iyi bir ekibiz. Bu ekibimizle Manavgat'ın geleceğine çok büyük değer ve katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır" dedi.

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