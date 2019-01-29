Başkan Sözen'in mahalle buluşmaları

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 'Halkla Buluşma' gezileri kapsamında Çakış Yeniköy, Büklüce, Bereket, Oymapınar Iğrışlar, Bucakşeyhler ve Çayyazı mahallelerini ziyaret etti.

CHP'nin yeniden belediye başkan adayı gösterdiği Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 'Halkla Buluşma' gezileri adıyla seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çakış Yeniköy, Büklüce, Bereket, Oymapınar Iğrışlar, Bucakşeyhler ve Çayyazı mahallelerini ziyaret eden Başkan Sözen'e, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, DP eski İl Başkanı Hasbi Ünal ve Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal da eşlik etti.

Toplantıların açılışında konuşan İlçe Başkanı Aliye Coşar, Şükrü Sözen'in 10 yılda Manavgat'ın çıtasını yükselttiğini, Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışacağı zaman daha iyi işler başaracağını vurgulayarak Başkan Sözen ve Büyükşehir adayı Muhittin Böcek'e destek istedi.

Manavgat'ı yöneten Şükrü Sözen'in kenti modenr bir yaşam merkezi halinde getirdiğini kaydeden Coşar, "Şimdi sizlerden aldığı güçle yeniden kentimizi yönetmeye talip oldu. Bizler belediye başkanımıza sizlerden destek isterken Büyükşehir Belediyesi ile de ortak çalışarak daha iyi hizmet edeceğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Belediyemizin uyumlu çalışması çok önemli. Bu yüzden Büyükşehir Adayımız Sayın Muhittin Böcek'e de sizden destek istiyoruz. Sayın Böcek, 20 yıldır görev yapmakta. Kendisi 1999'da yüzde 27 oy ile gelip, her dönem oy oranını yükseltmiş bir belediye başkanıdır. Başarısını her dönem tasdikleyen, yıpranmadan başarı çıtasını yükselten bir isimdir. Bizler onun adil bir şekilde hem Antalya'yı hem Manavgat'ımızı kucaklayacağını düşünüyoruz. Sizlerden hem Şükrü Başkanımıza hem Sayın Böcek'e desteklerinizi istiyor" dedi.

SÜRECİN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞTIK

Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara teşekkür etti. Şükrü Sözen, “Zor meşakkatli günler geçiriyoruz. Fedakarlığınız için teşekkür ediyoruz. Bütün gücümüzle sürecin hakkını vermeye çalışıyoruz. Sizlerin bu kadar soğuk havaya rağmen güler yüzünüz ve sıcak ilginizle karşılanmak bizleri onurlandırıyor. Sizlerin ilgisi karşısında kendi evime gelmiş gibi hissediyorum. Hepinizle anılarımız, yaşanmışlıklarımız var. Ben sizlerin çocuğuyum. Sizin aranızdan çıkmış, sizlerle yoğrulmuş bir evladınızım" diye konuştu.

'HALK GEÇİM DERDİNDE'

Başkan Şükrü Sözen konuşmalarında halkın yaşadığı geçim sıkıntısına değindi. Sözen, şunları söyledi: "Vatandaşımız yaşam mücadelesi veriyor. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar hakikaten çok zor. Çoluğuna çocuğuna yetememiş aileler görüyoruz. İnsanlar gününü geçirme, ayakta kalma kavgası veriyor. Bırakın keyifli yaşamayı günlük yaşıyor. Çocuğunun geleceği için borcunun harcının üstesinden gelebilmenin mücadelesi içinde. Varsa ticarethanesinin borcunu 'nasıl öderim?' diyenler, sabahı zor ediyor. Üretim maliyetlerini biliyorum, tarımın ne kadar zor olduğunu biliyorum."

TÜM MAHALLELERİMİZE HİZMET GETİRDİK

Belediye Başkanı olarak 10 yıldır Manavgat'ın kalkınması için çalıştığını anlatan Başkan Sözen, "Eksiklerimiz olmuştur. Ama noksan kaldığımız hizmetlerin de sebebi vardır. Ulaşmadığımız mahalle kalmadı diyebilirim. Yaşadığımız zorlukların çoğu Büyükşehir Yasası kaynaklıydı. 10 yılda çok yol aldık. Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalıştığımız zaman daha iyisini başaracağıma inanıyorum. Bu yüzden sizden de büyük düşünmenizi istiyorum. Muhittin Böcek'le güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Eksik kalan hizmetlerin alınması için yeri gelince mücadele edip, Böcek'ten sizler için alacağım. Önce duanızı, sonra desteklerinizi istiyorum" dedi.

Bucakşeyhler Mahallesi'nde DP eski İl Başkanı Hasbi Ünal Şükrü Sözen ve Muhittin Böcek için mahalle halkında destek istedi.

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