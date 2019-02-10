Başkan Sözen'in en büyük destekçisi ailesi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT() - MANAVGAT Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Şükrü Sözen, bugüne kadar 70 mahalleyi ziyaret ederek sürdürdüğü seçim kampanyasında en büyük destekçisi ailesi oldu.

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Sözen'in eşi Hatice Sözen, oğlu İbrahim Sözen ve kızı İrem Sözen'in, 1.5 aydır yürütülen seçim kampanyası boyunca gece gündüz, aralıksız olarak çalışıyor. Hatice Sözen, eşini bu güne kadar gittiği 70 mahallede yalnız bırakmadı. Her gidilen mahallede Hatice Sözen'e özellikle kadınlar büyük ilgi ve sevgi gösterdi.

ÇİZMELERİNİ ÇEKİP DAĞ BAYIR GEZİYOR

Çizmelerini giyip; yağmur, çamur demeden kapıları bir bir çalarak eşine destek isteyen Hatice Sözen, çalışmalarıyla beğeni topladı. Başkan Sözen'in üniversite eğitimini sürdüren oğlu İbrahim Sözen ve üniversite sınavına hazırlanan kızı İrem Sözen de okullarından arta kalan zamanlarda anne ve babalarının yanında olarak seçim çalışmalarına destek verdi. Başkan Sözen'in mahalle gezileri öncesinde kapıları tek tek çalıp broşür dağıtan, mahallelinin dertlerini dinleyip çözüm noktasında yardımcı olmaya çalışan Hatice Sözen, çat kapı ev ziyaretlerine de eşlik etti.

'MANAVGAT'IMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Başkanın eşi Hatice Sözen'e CHP Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarı da kalabalık ekipleriyle destek verdi. Başkan Sözen, 3'üncü kez çıktığı adaylık sürecinde verdikleri destek dolayısıyla başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür etti. Başkan Sözen, "2 dönemdir belediye başkanlığım süresince en zor günlerimde yanımda olan aileme teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" dedi.

Hatice Sözen de "Manavgat halkımıza hizmet için yola çıktık. Hiçbir güçlük bizi yıldırmaz. Ne yağmur, ne soğuk. İyi günde kötü günde her zaman eşimle bir ve beraber olduk. Manavgat'ımızın geleceği için çalışıyoruz. Başarı hepimizin olacak. Ben eşime ve Manavgat halkımıza her zaman destek vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

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