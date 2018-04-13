Başkan Sözen hakkında soruşturma izni

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ve 12 belediye görevlisi hakkında 'İmar Kanunu', 'Belediye Kanunu' ve Kıyı Kanunu' başta olmak üzere bazı kanunlara muhalefetten soruşturma açılmasına izin verdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve 12 belediye görevlisi hakkında, Manavgat Şelalesi Günübirlik Tesislerinin ihalesi, turistik Side Mahallesi'nde bazı konaklama tesislerinde yapılan kaçak yapılaşmaya karşı görevini yapmamak ve bazı yıkımların yasal süre beklenilmeden gerçekleştirilmesi, sahildeki bazı büfelerin kaçak olduğu halde çalışma ruhsatının iptali ve yıkımlarının gerçekleştirilmemesi ile Hatıplar Mahallesi'ndeki sebze deposu kaçak olduğu halde işlem yapılmamasına ilişkin geçen yıl İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunuldu.

Şikayetleri inceleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Başkan Sözen ve belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kararına göre, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Hatice Öksüzoğlu, Zabıta Müdür Vekili Turgay Şalgam, Yapı Kontrol Müdür Vekili Mustafa Yavuz, eski yapı kontrol müdür vekilleri Hasan Kır, Mehmet Mustafa Aslan ile Halil Öz, ihale komisyon üyeleri Bülent Özgüven, Hasan Şekerlisoy, Osman Sarıkaya, Bayram Öksüzoğlu, Semra Öztürk, Mustafa Sülek hakkında, 'İmar Kanunu', 'Belediye Kanunu', 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun',' Kıyı Kanunu', 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı davranıldığı gerekçesiyle adli işlemlerinin başlatılması amacıyla soruşturma izni verildi.

BAŞKAN SÖZEN'İN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, soruşturmaya ilişkin bilgilerin kim tarafından ve ne maksatla kamuoyuna servis edildiğini bildiklerini söyledi. Belediyelerin İçişleri Bakanlığına bağlı olduğunu belirten Başkan Sözen, "Bakanlık müfettişleri Sayın Bakanın izniyle bizleri denetler. Şu an soruşturma konusu olan şikayetler Büyükşehir Yasası kapsamında kapatılan Side Belde Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar'ın şikayetiyle bize kontrolör gönderdi. Rapor hazırladı. Bunun için de soruşturma izni verildi. Bu doğaldır. Gelecek olacak değerlendirme sonunda hatamız varsa ortaya çıkacaktır" dedi.

'SİDE BELEDİYESİ'NDE MİRAS KALDI'

Kapatılan Side Belde Belediyesi'nin de sorumlu olduğunun kontrolörün raporunda yer aldığına işaret eden Başkan Sözen, şunları kaydetti:

"Şikayet edilen yerlerle ilgili durum, tamamen Side Belediye Başkanı'nın görev yaptığı süreyi kapsıyor. Kontrolörün raporu doğrultusunda Antalya Valiliği bir muhakkik gönderdi. Muhakkik de Side Belediye Başkanının sorumlu olduğunu, hakkında soruşturma açılması gerektiğini ifade ediyor. Yani bizden şikayetçi olan Abdülkadir Uçar'ın da sorumlu olduğu ve soruşturulması gerektiği belirtildi. Hem muhakkik hem de kontrolörün Side Belediyesi'ne ilişkin raporu kaymakamın önünde. Kaymakamlık izin verdiği takdirde soruşturma açılacak. Biz şikayete konu yerlerle ilgili zaten bir çalışma başlatmıştık. Bunu da soruşturma aşamasında sunacağız. Şikayete konu uygulamaların tamamı Side Belediyesi'nden bize miras kaldı."

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