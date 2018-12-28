Başkan Sözen, esnafı ziyaret etti

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Evrenseki Mahallesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2019 yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Evrenseki Mahallesi'ni ziyaret etti. CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, ilçe seçim komitesi üyeleri, CHP'li meclis üyeleri ve partililerin eşlik ettiği Başkan Sözen, esnafla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Sözen, esnafın ve vatandaşın sorunlarını ve isteklerini dinledi, gelen talepleri ilgili birimlere iletti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Şükrü Sözen, ülkedeki ekonomik şartlardan dolayı esnafın sıkıntılı bir süreç yaşadığını kaydetti. Bu sıkıntılı durumda hep birlikte, el ele vererek çıkılacağını kaydeden Başkan Sözen, "Esnafımızın taleplerini tek tek dinleyerek birçoğunu yerinden çözdük. Notlarımızı da alarak ilgili birimleri yönlendirdik. Evrenseki'deki hemşerilerimiz bizi yüreklerindeki sevgiyle, sıcak şekilde karşıladı. Kendilerinden güç ve destek aldığım vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. El ele, birlik ve beraberlik içerisinde Manavgat'ımızı daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.

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