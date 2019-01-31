Başkan Sözen'den 'yat limanı' girişimi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçeye yat limanı ile tekne imal ve çekek yeri yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan Yardımcısı Oytun Eylem Doğmuş ve belediye teknik heyeti, ilçeye yat limanı ile tekne imal ve çekek yeri yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, ilgili daire başkanı ve uzmanları ile bir araya geldi. Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanan 'Side Turizm Alanı' ve 'Side II. No.lu Turizm Bölgesi' Kızılağaç Bölgesi 2. 3. ve 4. Etap Nazım ve Uygulama İmar Planları ile ilgili olarak bölgesel hassasiyetler ve ilçe kamuoyunun beklentileri ve sektörel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, daha önce plandan kaldırılan 'Yat Limanı ile Tekne İmal ve Çeker Yeri' alanlarının plana eklenmesini talep etti. Konunun bölge turizmi açısından önemine işaret eden Başkan Şükrü Sözen, "Bölgesel hassasiyetler, ilçe kamuoyunun beklentileri ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda, anılan planlara 'Yat Limanı' ile 'Tekne İmal ve Çekek Yeri Alanı'nın eklenmesi talebimizi ilettik. İlçemizde bu sektörü yok saymamız mümkün değildir. Bu yüzden ilgili girişimlerimizi yaptık. Plandan daha önce çıkarılan bu alanların yeniden eklenmesiyle ilgili olarak her türlü girişimi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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