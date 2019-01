Başkan Sözen'den gazetecilerle buluştu

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ilçede görev yapan basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Başkan Şükrü Sözen'in yanı sıra başkan yardımcıları, birim amirleri, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve ilçe Seçim komitesi katıldı.

Yemekte konuşan Başkan Sözen, 10 yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını, bu süre içinde basınla çok yakın çalıştığını kaydetti. Manavgat'ın, çocukların geleceği adına, yarınları adına 10 yıldır mücadele ettiklerini belirten Başkan Sözen, "Bu süre zarfında iyi- kötü günlerimiz oldu, kentin sıkıntıları oldu. Her aşamada beraberdik, omuz omuzaydık, yan yanaydık. Yaptığınız mesleğe, sizlere saygı duyuyorum. Son derece önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Manavgat'a en az bizler kadar katkı koyuyorsunuz, bunun hep bilincinde olmaya çalıştım" dedi.

Gazetecilerin mesleğinin öneminin farkında olmasının, mesleğini önemsemesinin önemine işaret eden Başkan Sözen, "Mesleğini gerçekten bir hizmet aracı olarak gören, bu kadar seçkin insanın bir arada olması Manavgat için bir şanstır. 10 yıldır sizlerle beraber yürümemiz, değişmeyen yüzlerle bir arada olmamız, bunun en büyük göstergesi. Bir kenti taşımak hiçbir kurumun, hiçbir yapının tek başına yapabileceği bir sorumluluk değildir. Bazen icraatlar nedeniyle sizlerle ters düştüğümüz zamanlar da oluyor. Çünkü herkesin her an aynı noktada düşünmesi mümkün değil. Yoğun bir seçim temposuna girdik. Eğer önümüzdeki süreçte görev şansımız olursa yine keyifle, gururla, sizlerle çalışmanın hazzıyla bir dönem sonra Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamaktan mutluluk duyacağım. Sizlerle yol arkadaşı olmaktan her zaman gurur duydum, iyi ki varsınız" diye konuştu.

Başkan Şükrü Sözen'in konuşmasının ardından görevinin 10'uncu yılı anısına basın mensuplarına plaket verdim.

