Başkan Sözen'den EYT mağdurlarına destek

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen emeklilikte yaşa takılanlara destek verdi.

Manavgat'ta kendilerini 'Emeklilikte yaşa takılanlar' (EYT) olarak tanımlayan mağdurlar, kalabalık bir heyetle Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı CHP'li Şükrü Sözen'i seçim irtibat ofisinde ziyaret etti. EYT mağdurları, geçen günlerde yapılan EYT mağdurları Ankara mitingine katılmaları için kendilerine manevi destek veren Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Başkan Şükrü Sözen, EYT grubunun Manavgat'taki başkanı Ramazan Bulut'un önderliğindeki heyetle sohbet etti. Heyet, Başkan Şükrü Sözen'e çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Şükrü Sözen, EYT mağdurlarının verdiği mücadeleyi çok haklı bulduğunu söyledi. Sözen, "Şu anda karar mekanizmasındaki bir kişi olmadığım için sizler için bir şey yapamıyorum ancak haklı mücadelenizin her zaman yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. Sizin sıkıntınızı ben kalbimde hissediyorum. Mücadeleniz takdirliktir. En doğal anayasal hakkınız için verdiğiniz bu onurlu duruşta sonuna kadar sizinle birlikteyim. Geciktirilmiş hakkınız olan emekliliğinizi ilgili yasanın çıkmasıyla birlikte bir an önce kazanmanızı diliyorum" dedi.

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