Başkan Sözen'den ev ziyaretleri

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ile birlikte çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirerek, seçim çalışması yaptı.

Manavgat'ta CHP'den yeniden belediye başkan adayı olan Şükrü Sözen, seçim çalışmalarını ev ziyaretleriyle sürdürdü. Gün içinde kentteki esnafların iş yerlerine uğrayan, akşamları da mahallelerde toplantılar yapan Başkan Şükrü Sözen, rastgele evlerin kapılarını da çalarak halkın nabzını tutmaya çalıştı. Çat kapı ev ziyaretlerinde Başkan Şükrü Sözen'e eşi Hatice Sözen, CHP Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş ve seçim komitesi üyeleri de eşlik etti. Başkan Şükrü Sözen, çat kapı ziyaretlerine Sarılar Mahallesi'nden başladı. Evlerin kapısını tek tek çalan Başkan Sözen, kadın, genç ve çocuklarla karşılaştı.

Ev sahipleri Başkan Sözen'i ve eşi Hatice Sözen'i görünce şaşırdı. Başkan Şükrü Sözen, ziyaret ettiği evlerde, "Sizlere uğrayıp hatırınızı sormak istedik. Çocuklarımız için geleceğin çok daha güzel olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyor evlerimizi ziyaret ediyoruz. Bizden dileğiniz isteğiniz var mıdır" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Sözen'e teşekkür ederek, başarı diledi.

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