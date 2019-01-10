Başkan Sözen'den 10 Ocak mesajı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, özgür basının aynı zamanda demokrasinin en temel araçlarından biri olduğunu söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gücünü kamuoyundan alan, halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basının aynı zamanda demokrasinin en temel araçlarından biri olduğuna işaret eden Başkan Sözen mesajında, şunları kaydetti:

"Basının bu önemli işlevini yerine getirebilmesi, özgür çalışma ortamı sağlanmasının yanı sıra meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması ve doğru, ilkeli, nesnel, kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesiyle doğru orantılıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda da önemli görevler üstlenen basın, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yapılan atılımlarla daha da önemli bir konuma gelmiş, ülkemizin gelişme ve demokratikleşme sürecine önemli katkılar yapmıştır. Nitekim Atatürk de, 'Türkiye basını, milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir fikir kalesi, düşünce kalesi. Basın çalışanlarından bunu istemek, Cumhuriyet'in hakkıdır. Bugün, milletin samimi olarak birlik ve dayanışma içinde bulunması zaruridir. Bu gerçeği milletin kulağına, milletin vicdanına gereği gibi eriştirmede basının vazifesi çok ve çok mühimdir' diyerek basın çalışanlarının Cumhuriyet'in korunması konusundaki önemini o yıllarda üstüne basa basa vurgulamıştır. Bugün de hiçbir şey değişmemiştir."

Bugün basının gelişimini sürdürebilmesi, evrensel ölçütlerde çalışabilmesi ve kamuoyunun sesi olması görevini başarıyla yerine getirebilmesinin, basın çalışanlarının çalışma şartlarıyla yakından ilgili olduğuna işaret eden Başkan Sözen, şöyle devam etti:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin halka yansıtılması ve sorunların çözülmesinde hayati önem taşıyan ve çok önemli bir kamu hizmeti yapan basın mensuplarımızın, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çağın gereklerine uygun bilgi birikimi ve teknolojik imkana kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar özellikle Antalya ve Manavgat'taki basınımızın çeşitli imkansızlıklara rağmen, başarıyla ayakta durabilme gücünü göstererek büyük bir özveriyle yerine getirdikleri kamu hizmeti küçümsenemez. Türkiye'mizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda gazetelerini bastırmakta oldukça büyük zorluklar yaşayan yerel basınımızın desteklenmesi gerektiğine de inanıyoruz. Geçmişteki ve gelecekteki tüm çalışmalarımızda başarılarımıza, sevincimize, üzüntümüze ortak olan, belediyecilik hizmetlerimiz sırasında da gerektiğinde olumlu ya da olumsuz eleştirileriyle bizlere yol gösteren gerçekten kamuoyunu doğru bilgilendirdiğine inandığımız, basınımızla bundan sonra da omuz omuza, kardeşçe, hepimizin kamu görevi yaptığı bilinç ve anlayışı ile çalışmak en büyük isteğimizdir. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, haber alma hakkının kullanılması ve kamu hizmetlerinin duyurulmasında gösterdikleri duyarlılık nedeniyle ilçemizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarımızdaki görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çok zor şartlarda haber peşinde koşan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

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