Başkan Sözen, çiçek dağıttı

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kadınlara gül, erkeklere karanfil dağıtarak kutladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurdurduğu 'Bizim Sevdamız Manavgat' standında kadınlara gül, erkeklere karanfil dağıttı. Toplam 5 bin çiçeğin dağıtıldığı etkinliğe Başkan Sözen'in eşi Hatice Sözen, CHP ilçe Başkanı Aliye Coşar, Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş, CHP Seçim komitesi üyeleri de katıldı. Manavgat halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Sözen, herkese çiçek verdi. Kimi vatandaşlar Başkan Sözen ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Meydanda üzerinde 'Sözen'le gelecek güvende' yazılı tişörtüyle gelen bir bebek ise ilgi odağı oldu. Başkan Sözen bebeği severek fotoğraf çektirdi.

SEVGİ İNSANIN RUHUNDA OLMALI

Başkan Şükrü Sözen, “İnsanın ruhunda sevgi, hoşgörü olmadığı takdirde, barışa karşı özlem duymadığı takdirde, birlikte yaşama kültürüne saygı olmadığı takdirde hiçbir şey yerli yerine oturmaz. Kentimizde yaşayan insanlar bizim her şeyimiz. Sevgiyi ortaya çıkarmak adına bu etkinliği düzenledik. İnsanlara sevgi ve saygımızı ifade etme fırsatı yakaladık. Bütün anne, baba, genç, yaşlı, çocuk herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. İçimizdeki Manavgat sevdası ise hiçbir zaman bitmeyecek, her zaman artacak bir sevgidir. Tüm Manavgat halkımın Sevgililer Gününü kutlarım" dedi.

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