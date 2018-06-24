Başkan Sözen ailesiyle oy verdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ve oğlu İbrahim Sözen ile birlikte oyunu kullandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullanmak üzere eşi Hatice Sözen ve oğlu İbrahim Sözen ile Manavgat İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Güvenlik görevlileri ve sandık görevlilerine başarılar dileyen Başkan Sözen, 1022 numaralı sandıkta oy kullandı.

Başkan Sözen, vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere geldiklerini belirterek, "Ülkenin geleceğini ilgilendiren belki de tarihimizin en önemli seçimlerinden birini yaşıyoruz. Herkesin kendine göre doğru bildiği şeyler vardır, inanışları vardır, değerlendirmesini toplum ona göre yapacaktır. Toplumun verdiği karar hepimizin için geçerli, asli karardır. Kullanılacak oylar bu ülkenin geleceğini ilgilendiriyor" dedi.

Türk halkının duyarlı ve hoşgörülü bir toplum olduğunu vurgulayan Sözen, "En büyük temennim seçim sürecinde huzurun, asayişin, insanların ülkemize yakışır bir şekilde oy kullanmaları, oy kullanma sürecini de huzurla kardeşlik çerçevesinde, hoşgörü çerçevesinde geçmesini temenni ediyorum, bundan da kuşkum yok. Türk toplumu duyarlı bir toplum, kendine düşeni daima bilen, bu süreçte nasıl davranılacağını iyi bilen bir toplumdur. Ben çıkacak neticenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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