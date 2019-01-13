Başkan Sözen 20 mahallede vatandaşla buluştu

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, seçim çalışmaları kapsamında 20 mahallede yaptığı toplantılarda vatandaşla buluştu.

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Başkan Şükrü Sözen, CHP Manavgat ilçe yönetimi ve seçim komitesinin hazırladığı plan doğrultusunda tüm halka ulaşmaya çalışıyor. Başkan Şükrü Sözen'e eşi Hatice Sözen, oğlu İbrahim Sözen'le birlikte CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, seçim komitesi üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle partililer de eşlik ediyor.

Başkan Şükrü Sözen, geçen hafta içerisinde Pazartesi pazarı, Perşembe pazarı ile Sarılar pazar yerlerini, Ilıca- Kumköy bölgesindeki esnaf ve vatandaşları, sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, emekli öğretmenlerle de bir araya geldi. Sözen, gün içerisinde cenaze, düğün ve taziyelere gitmeyi de ihmal etmedi. Başkan Sözen, akşamları ise kırsal mahallelerde genç, yaşlı, çocuk ve kadınların da katıldığı Manavgat halkıyla kucaklaştı.

20 MAHALLEYİ GEZDİ

Sözen, geçen hafta akşam saatlerinde CHP Seçim Komitesi'nin planlaması dahilinde Odaönü, Boztepe, Karakaya, Perakende, Denizkent, Denizyaka, Örenşehir, Yalçıdibi, Çenger, Dolbazlar, Şişeler, Yeniköy, Çavuşköy, Uzunlar, Sırtköy, Salur, Evrenleryavşı, Kadılar, Halitağalar ve Namaras mahallelerini ziyaret etti. Sözen geceleri ise çeşitli mahallelerde ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla birebir sohbet etti. Sözen, her gittiği mahallede sıcak şekilde karşılandı. Soğuk havada gerçekleştirilen gezilerde Başkan Sözen, kimi zaman ateş ve soba etrafında ısınarak halkla sohbetler yaptı.

Başkan Sözen, her gittiği mahallede Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili de konuşmalar yaparak vatandaşlardan hem Manavgat hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için destek istedi. .

Başkan Şükrü Sözen'e, özellikle kadınların ilgisi büyük oldu. Başkan Sözen, Manavgat'ın vefakar kadınlarına, Manavgat Belediyesi olarak 'Bizim Pazar' ismiyle geliştirdikleri projenin de müjdesini verdi. Sözen, "Toros Kadınları Emek Pazarı Proje'mizin devamı niteliğindeki bu çalışmamızda, Toros Dağlarının eteklerindeki üretici kadınlarımızı da pazarımıza dahil etmek istiyoruz. Amacımız, Manavgat'ımızın verimli topraklarında, bizim kadınlarımızın bereketli elleriyle ürettiği ürünleri sergilemek, satışını sağlamak, kadınlarımızın aile ekonomisine daha çok katkı yapmalarına imkan vermek, ürünlerini markalaştırıp, pazarlamaları için önlerinde ışıklı bir yol açmaktır. Bunun duyurusunu da ekiplerimiz köy köy gezerek yapmakta. Bütün kadınlarımızın katılımını bekliyoruz" dedi.

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