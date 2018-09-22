Başkan Soylu, Muharrem orucu iftarına katıldı

İZMİR'in Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftara katıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cemevi tarafından Muharrem orucu iftarı düzenlendi. Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, eşi Esra Soylu, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre ve Ak Partili belediye meclis üyeleri de iftara katıldı. Yapımı Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cemevindeki iftarda, birlik ve beraberlik mesajı verildi. İftar sonrası konuşan Başkan Soylu, "Sadece iftara değil, gönüllere davet edildiğimiz için tüm canlara teşekkür ederim. Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in katledilen torunu Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle anıyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ibadetlerin kabul olmasını diliyorum" dedi.

İZMİR, ()

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