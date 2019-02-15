Başkan Soylu, 'Hızır orucu' iftarına katıldı

İZMİR'in Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesi'nin 'Hızır orucu' iftarına katıldı.

Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesi'nin 'Hızır orucu' iftarına katılaN Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, "Alevi kardeşlerimizin ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapması için 9 Eylül'de cem evimizi faaliyete sokmuştuk. Açılışta yapmış olduğumuz konuşmada, bağımsız bir cemevini de Menderes'imize kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de yeni dönemde Barbaros Mahallemizdeki alanda hayata geçireceğiz" dedi.

Alevi Kültür Derneği Menderes Şube Başkanı Vedat Ad da "Belediye Başkanımız Bülent Soylu hiçbir karşılık beklemeden her talebimizi yerine getirdi. Ne zaman yanına gitsek bizi geri çevirmedi. Menderes'te yıllardır bize söz verip bu sözleri tutmayanlardan olmadı. Cemevimizi bize kazandırdı. İnanıyorum ki yeni dönemde de söz verdiği bağımsız bir cemevini ilçemize kazandıracak. Kendisine bizlere yapmış olduğu tüm destekler için teşekkür ederim" dedi.

MENDERES (İzmir), ()

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