Başkan Soylu'dan 10 yıl akımına farklı bakış

İZMİR'in Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, sosyal medya kullanıcılarının 10 yılki değişimlerini göstermek için yayınladıkları fotoğraf akımına farklı bakış açısı getirdi. Başkan Soylu, Özdere'ye yaptıkları Çukuraltı Sahil Yolu'nun 2009 yılındaki hali ve 2019 yılındaki halini paylaştı.

Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, 'Modaya uyalım dedim ama kendimle ilgili 10 yıllık fotoğraf bulamadım' yazısıyla Özdere Çukuraltı Sahil Yolu'nun eski ve yeni halini paylaştı. Paylaşımda Çukuraltı Sahil Yolu'nun 2009 yılındaki görüntüsüyle, 2019 yılı modern görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.

Menderes Belediyesi tarafından yapımına 2015 yılında başlanıp, 2017 yılında hizmete açılan proje, 5 milyon liraya mal oldu. Vatandaşların denizden yararlanabileceği, kaliteli zaman geçirebileceği, yürüyüş yapıp dinlenebileceği ve bisiklet yollarıyla spor yapılabilecek bir alan olarak tasarlanan Çukuraltı Sahil Yolu projesi, 1.5 kilometrelik yoldan oluşuyor. Yol boyunca ağaçlandırma, aydınlatma ve çeşitli heykel çalışmaları yer alıyor.

MENDERES (İzmir), )

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