Başkan Soylu, Alevi dayanışma gecesine katıldı

İZMİR'in Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Cemevi tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma gecesine katıldı.

Gecede konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Soylu, "Bütün Menderesli kardeşlerimizi Alevi, Sünni ayrımı yapmadan bu ilçede yaşayan herkesin bir ve beraber olduğunu, herkesin eşit olduğunu, herkesin eşit haklara sahip olduğunu düşünerek bir olmaya, beraber olmaya, Hacı Bektaş Veli'nin de dediği gibi 'bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya' davet ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

İZMİR, ()

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