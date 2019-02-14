Başkan Soner Çetin’den Şambayadı teşekkürü

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 1995 yılından beri çözülemediği için 16 bin hak sahibinin mağdur olduğu Şambayadı bölgesinin imar sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Şambayadı bölgesinin imar sorunu 1995 yılından beri Adana’nın en büyük sıkıntılarından biri. Bu sıkıntı sadece o bölgeyi değil, Adana’nın genelini etkiledi. Ama şimdi sorun çözüldü. 16 bin hak sahibinin mağduriyetinin giderilmesi memnuniyet verici. Adana, doğal olarak kuzey ve batı yönüne doğru büyüyordu. Ancak Şambayadı’ndaki imar sıkıntısı nedeniyle müteahhitler de zor durumda kalıyordu” dedi.

BÜYÜK BİR MAĞDURİYET VARDI

Göreve geldiklerinden bu yana sorunun çözümü için çaba harcadıklarını anlatan Başkan Soner Çetin, “Bu amaçla, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5 binlik ve binlik planları yaptık. Süreci birlikte takip ettik. Bu dönemde, sorunun çözümü için katkı koyan Sayın Valimize, defterdarlığa, hazineye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, meclis üyelerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Soner Çetin, “Adana’nın en büyük sorununa birlikte neşter vurduk” ifadesini kullanarak, artık Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün imzasının beklendiğini söyledi. İmzanın atılmasının ardından, zaman kaybetmeden çalışmalara başlanması gerektiğinin altını çizen Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediyesi altyapı için çalışmalara başlayacaktır. Ayrıca TEDAŞ, Aksagaz ve benzeri kurumlarla işlemlerin çabuklaştırılması için görüşmeler yapıyoruz. Biz de iş makinelerimizi bölgeye hemen sokup yolların yapılması çalışmalarına başlayacağız. Emeği geçen herkese 16 bin hak sahibi adına teşekkür ediyorum.”



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