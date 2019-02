Başkan Soner Çetin, STK temsilcileriyle Dostlar Sofrası'nda

ADANA'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Dostlar Sofrası'nda buluşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl boyunca belediyeyi çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yönettiklerini söyledi.

Adana'daki sivil toplum kurulu (STK) temsilcileriyle Dostlar Sofrası adı verilen yemekte buluşan Başkan Soner Çetin, "2014 yılında belediye başkanı seçildim ama kendimi 10 yıldır belediye başkanı gibi hissediyorum. Çünkü, her şeyi o kadar çok yoğun yaşadım ki. Sabahın 5'nde başlayan mesaimizin gecenin geç saatinde bittiği oluyor. 5 yıl boyunca hiç tatilimiz olmadı" dedi. Katılımcı, çoğulcu belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını ve ilk haftada itibaren cuma günü Halk Günü'nde Çukurova halkı ile bir araya geldiklerini belirten Başkan Soner Çetin, "Bunu seçimden önce de söylemiştik. Mesela, her hafta Halk Günü yapacağımızı vaat etmiştik. 2 Nisan 2014'te görevi devraldık, 4 Nisan’da ilk Halk Günü'nü gerçekleştirdik. Orada halkın bizden beklentisini sorduk. Yazın ayda bire düşürdük, onun haricinde her hafta cuma günü saat 14.00'te mutlaka ekip arkadaşlarımla birlikte halkın karşısına geçtik. 31 Mart Pazar gününe geliyor, 29 Mart cuma günü de yapacağız. Bunun çok yararını gördük. Bu, müthiş bir otokontrol mekanizması. Çalışma arkadaşlarıma, 'Ben hemşerilerime nasıl güler yüzlü, tatlı dilli davranıyorsam sizde öyle davranın" dedim. Bin 700 personele kontrol etmenin imkanı yok. Benim çalışma arkadaşlarım vatandaşın işini yapmıyorsa halk gününde gelir vatandaş bunu söyler ve o personelimiz de mahcup olur. Halk Günü böyle bir kontrol mekanizması" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI