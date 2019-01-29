Başkan Soner Çetin pazar esnafıyla buluştu

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, halkla buluşmalarını sürdürüyor.

Başkan Soner Çetin, pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Belediye Evleri Semt Pazarı'nda esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar alışverişi yapan halkla da tek tek tokalaşıp, sohbet etti. Başkan Soner Çetin, "5 yıl boyunca, sizlerin verdiği yetkiyle çok güzel işler yaptık. Adana'ya yeni bir belediyecilik anlayışı getirip, sizlerin istek ve taleplerini dinlemek için, her platformda halkımızla buluştuk. Güneş doğmadan başladığımız mesaimizi, gecenin geç saatlerine kadar devam ettirdik. Sizlerden gelen talep ve önerilerle, yepyeni projelere imza attık. Sizlerin istediği herşeyi hayata geçirdik, istemediğinizi yapmadık. Bunun için de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, mahallelerdeki hizmetler için bile referandumlar gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yıl da, halkımızdan aldığımız destek ve güçle, çok daha güzel işler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

SEMT PAZARLARININ ÜZERİNİ KAPATACAĞIZ

Adana'daki birçok semt pazarının, kapalı semt pazarı olarak hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Halkımızın alışverişini rahat yapabilmesi ve esnafımızın daha iyi satışlar gerçekleştirmesi için her türlü konforu düşündük. Açık olarak hizmet veren semt pazarlarımızın üzerlerini kapattık. Kapalı semt pazarlarımıza, yazın sıcak havalardan halkımızı ve esnafımızı korumak ve alışverişlerini rahat yapabilmeleri için yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, iklimlendirme projemizi hayata geçirdik. Bu hizmeti tüm semt pazarlarımıza uygulayıp, halkımızı kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumayı hedefliyoruz. Herşey Çukurova halkının rahat ve modern bir yaşam sürdürebilmesi için" şeklinde konuştu.



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