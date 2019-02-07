Başkan Soner Çetin Çukurova’yı ev ev geziyor

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seçim çalışmalarını ev ziyaretleri ile sürdürüyor.

100. Yıl Mahallesi’nde Abdullah Yılmaz adlı vatandaşın evine konuk olan Soner Çetin, belediyenin hizmet yeri olduğunu belirterek, “Belediyeye siyaseti sokmadım çünkü tüm Çukurova halkının başkanıyım” şeklinde konuştu.

Yağmur, çamur ya da elektrik kesintisinin kendilerini engelleyemediğini belirten Başkan Çetin, adaylığının açıklanmasının ardından Çukurova halkı ile buluşmaya devam ettiğini belirterek, “Ben, seçildikten sonra belediyeye siyaseti sokmadım. Siyaset ayrı, belediyecilik ayrı şeydir. Siyasi arkadaşlarıma da bir büro tuttum, siyaseti orada yapmalarını istedim. Çünkü, belediyecilik hizmet işidir. Hiç ayrım yapmadan, Çukurova halkına hizmet götürdük. Bu nedenle, Çukurova halkı da gittiğim her yerde bana teveccüh gösteriyor. Onlara minnettarım” dedi.

Soner Çetin, 100. Yıl Mahallesi de dahil, Çukurova’nın neresinde ne sorun varsa, hepsini bildiğini ve çözümü noktasında çaba harcadıklarını belirterek, “Belediyeciliği halkla iç içe yapıyoruz. Halkı yönetime katmadan belediyecilik yapılmaz” şeklinde konuştu.

SEYHAN GÖLÜ’NE PLAJ PROJESİ

Seçilirken yüzde 44 oy aldığını hatırlatan Soner Çetin, 31 Mart’ta hedefinin yüzde 70 olduğunu açıkladı. Başkan Çetin şöyle devam etti:

“Bunu iki nedenden dolayı önemsiyorum. Birincisi; Büyükşehir adayımız Zeydan Karalar’a en büyük desteği vermek istiyoruz. İkincisi de, yüzde 70 oy alırsak, eli daha da güçlü bir başkan olurum. Çünkü bazı projelerin hayata geçirilmesinde, belediye imkanları yetmiyor ve devlet imkanlarına ihtiyacımız oluyor. Çukurova Belediyesi olarak İller Bankası’ndan hiç kredi kullanamadık. Seyhan Gölü üzerinde teleferik projemiz vardı ama DSİ izin vermedi. Şimdi, göl kenarına plaj projemiz var. Bunları gerçekleştirmek için devlet desteğine ihtiyacımız var. Eğer güçlü bir şekilde göreve gelirsek, bunları yapmamız kolay olur.”



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