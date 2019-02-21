Başkan Soner Çetin 13’üncü Emekli Dinlenme Evi’ni Güzelyalı’da açtı

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçeye bir dinlenme evi daha kazandırdı. 13’üncü dinlenme evinin açılışını Güzelyalı Mahallesi’nde yapan Başkan Soner Çetin, “İkinci dönemimizde de ihtiyaç olan yerlere emekli dinlenme evleri açacağız. Emekliler de kendilerine sahip çıkana sahip çıkacaktır” şeklinde konuştu.Törenin yapılacağı alanda “Adana seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılanan Başkan Çetin, burada yaptığı konuşmada 5 yıl içinde yapılan hizmetlerle ilgili açıklamada bulundu. Her hafta bir açılış yaptıklarını hatırlatan Başkan Çetin, Çukurova ilçesinde yapılan 211 parktan 107’sinde kendilerinin imzası bulunduğunu söyledi. Başkan Soner Çetin, “5 yılda Çukurova’ya 73 yeni park kazandırdık. 34 parkı da, söküp yeniden yaptık. Tüm bu hizmetler belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca 7 semt kreşi ve 13 emekli dinlenme evi yaptık. İhtiyaç olan bölgelere de yapmaya devam edeceğiz. Emekli emekli dinlenme evlerimiz herkes tarafından örnek alınıyor. Demek ki güzel bir şey yapmışız” dedi.EYT’LİLERİN YANINDAYIZ“Emekliler parti kursa tek başına iktidar olur” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Ama buna gerek yok. Emeklilerimiz kendilerine sahip çıkana sahip çıkacaktır” şeklinde konuştu. Başkan Çetin, emeklilerde yaşa takılanların da (EYT) sorununa değinerek, kendisinin de 30 yıldır prim yatıran bir EYT’li olduğunu açıkladı. Kişi aleyhine olduğu zaman çıkan yasaların geriye doğru işlememesinin hukukun temel ilkelerinden biri olduğunu söyleyen Çetin, “Sonuna kadar EYT’lilerin yanındayız” dedi. Başkan Soner Çetin, 5 yıllık süre içinde 4 tane kadın sohbet evi açtıklarını ve 17 muhtarlık binası yaptıklarını da belirtti.SONER ÇETİN’E HİZMET TEŞEKKÜRÜTörende konuşan İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça, Tüm Sivil Emekliler Derneği Başkanı Şenşefik Arabacı ve Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Yasemin Özer de konuşmalarında yaptıkları hizmetlerden dolayı Soner Çetin’e teşekkür etti. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin ve beraberindekiler kurdele keserek Güzelyalı Emekli Dinlenme Evi’ni hizmete açtı.

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