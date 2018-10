Başkan Seyfi Dingil, Oda Başkanları Bir Araya Geldi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, belediye olarak her zaman esnafların yanlarında olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, HESOB Yönetimi ve İskenderun’daki oda başkanları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Düzenlenen programa İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, HESOB yönetimi, oda başkanları, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay ve İlçe Jandarma Komutanı J.Yüzbaşı Ferit Gül’de katıldı. Burada konuşan Başkan Seyfi Dingil, "Esnaflarımız ekonomimizin can damarını oluşturmaktadır. Modern bir şehir oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çağımızın gereklerini göz önünde bulundurarak şehrimizde birçok alanda hizmet ürettik. Geleceğin İskenderun’u için çalışıyoruz. Esnaf kentin can damarıdır. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Onların daha mutlu olması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz “dedi.

HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz,e düzenlenen toplantıdan dolayı Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e teşekkür ederek,”Bilindiği üzere bir iki aydır oda başkanlarımızın kongresi vardı. Daha sonra Türkiye genelinde TESK kongresi yapıldı. Bizler her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Tek amacımız var esnaflarımıza her zaman iyi hizmet edebilmek ”dedi.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler ise yaptıkları konuşmalarında düzenlenen toplantıların önemine değinerek esnafların sorunlarının çözümü noktasında her zaman ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

