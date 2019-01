Başkan Şevket Can: Kimse karşımızda yarışamaz

MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "472 konuta giren, Berdan projesini faaliyete geçiren, cami, taziye evi, cemevi, halı saha, yaşam boyu spor merkezleri yapan ender belediyelerden biriyiz. Belediyecilikte kimse karşımızda hizmetle ilgili yarışamaz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Tarsus Şubesi tarafından ilçede 'Türkiye Sevdalıları Buluşması' isimli etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Belediye Başkan Şevket Can, ilçede hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projelerden söz etti. Tüm kesime eşit hizmet götürdüklerini belirten Can, "2014 seçimlerinden sonra 54 ilden büyük olan Tarsusumuz ilk defa büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başlandı. Gelirimiz yüzde 60 azaldı. Buna rağmen bugüne kadar 55 açılış gerçekleştirdik. 21 Mart'taki seçim yasakları gelene kadar her hafta bir açılış gerçekleştireceğiz. Türkiye'de EFQM tarafından Avrupa'da ödüllü tek belediye Tarsus Belediyesi. 73 şehit ailemize ücretsiz konut veren tek belediye Tarsus Belediyesi. Ülkemizde güneş panellerinden elektrik üreten ender belediyelerdeniz. Bir yılda 5 milyonluk elektrik üreteceğiz. 472 konuta giren, Berdan projesini faaliyete geçiren, cami, taziye evi, cemevi, halı saha, yaşam boyu spor merkezleri yapan ender belediyelerden biriyiz. Belediyecilikte kimse karşımızda hizmetle ilgili yarışamaz. Çünkü bizim işimiz, mesleğimiz belediyecilik" diye konuştu.

Şevket Can'ın Tarsus için önemli bir isim olduğunun altını çizen Kamu-Sen İl Başkanı Metin Ercan ise şunları söyledi:

"Şevket Başkanımız dün nerdeyse bugün de aynı yerdedir. İddia ediyoruz, yarın da çizgisinden asla taviz vermeyecektir. Meslek hayatına belediyecilikle başlamıştır, belediyeciliğin de mimarıdır. Kendisine ikinci kez Tarsus Belediye Başkanlığı'na aday olduğu yolda başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından yerel sanatçılar Akın Çökel ve Ali Taşoğlu en sevilen türküleri seslendirdi.



FOTOĞRAFLI