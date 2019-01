Başkan Şevket Can: Cumhur İttifakı demek, vatan demektir

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan Adayı MHP'li Şevket Can, "Cumhur İttifakı demek vatan demektir, bayrak demektir, ezan demektir, birlik ve beraberlik demektir" dedi.

Başkan Can, Toroslar Belediye Başkanı ve ittifakın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve MHP Milletvekili Baki Şimşek ile birlikte, ilçedeki Yarenlik Alanı, hal ve küçük sanayi sitesinde esnaflarla bir araya geldi. Konuşmasında ittifakın önemini vurgulayan Başkan Can, "Cumhur İttifakı demek vatan demektir, bayrak demektir, ezan demektir, birlik ve beraberlik demektir. Cumhur ittifakı demek, Mersin ve Tarsus'ta hizmet demektir, huzur demektir, güven demektir. İstikrar demektir. Gezdiğimiz her yerde, sıktığımız her elde ve vatandaşlarımızın gözlerinde bize olan sevgi ve desteklerini görebiliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu. Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'ta kendisinin, büyükşehirde ise Hamit Tuna'nın desteklenmesini istedi.



